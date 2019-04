Vijf gewonden bij aanvaring tussen cruiseschip en tanker op Westerschelde

Beide schepen hebben flinke schade opgelopen, maar die schade bevindt zich wel boven de waterlijn. De schepen hebben dus geen lekkage.

Het cruiseschip ligt nu aan de steiger Buitenhoofd bij Terneuzen. Daar wordt bekeken of het nog verder kan varen. De tanker wordt met een sleepboot richting de Sloehaven in Vlissingen gesleept voor inspectie.

Lichtgewond

Vier passagiers en één bemanningslid van het cruiseschip raakten lichtgewond. Ze zijn aan boord aan hun verwondingen behandeld. Het gewonde bemanningslid is voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Aan boord van de tanker raakte niemand gewond.

Remco Duerinck van de Veiligheidsregio Zeeland over aanvaring van tanker en cruiseschip

De opvarenden van het cruiseschip hebben aan wal bij een hotel in Terneuzen ontbeten en worden met vervangend vervoer naar Gent gebracht. Ze zijn volgens Remco Duerinck van de Veiligheidsregio Zeeland erg geschrokken door de aanvaring. Aan boord van het schip is de ravage door de aanvaring in ieder geval groot.

Verslaggever Mark Rijk bij het beschadigde cruiseschip

Het gaat om het 135 meter lange Zwitserse passagiersschip Viking Idun en en een 134 meter lange olietanker, de Chemical Marketer. Het passagiersschip had 171 passagiers en 44 bemanningsleden aan boord en was onderweg van Antwerpen naar Gent. De tanker was geladen met aardolie en onderweg naar Antwerpen.