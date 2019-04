Twee auto's uitgebrand in Goes

De brandweer heeft het vuur met schuim geblust. Er is ook een ladderwagen ter plaatse gekomen, maar werd uiteindelijk niet ingezet. De brand werd rond 02.25 uur ontdekt en rond 03.20 uur was het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand is onbekend.

Brandweer blust brandende auto's in Goes met schuim (foto: HV Zeeland)