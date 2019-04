Zeeland wordt wakker: aanvaring, autobrand en energie-eiland

Aanvaring cruiseschip en tanker op Westerschelde (foto: HV Zeeland)

Aanvaring

Er is een aanvaring geweest op de Westerschelde tussen een cruiseschip en een tanker vlak voor middernacht voor de haven van Terneuzen. Vijf passagiers van het cruiseschip raakten lichtgewond en zijn aan boord behandeld. Een van hen is voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

Brandweer blust brandende auto's in Goes met schuim (foto: HV Zeeland)

Autobrand

Aan de Joannes Antonides van der Goeskade in het centrum van Goes zijn vannacht twee geparkeerde auto's uitgebrand. Omdat er metershoge vlammen het naastgelegen appartementencomplex raakten, werden er twee blusvoertuigen ingezet.

Impressie van batterij-eiland in monding van Westerschelde (foto: ZMf)

Eiland

In de monding van de Westerschelde moet een kunstmatig eiland verrijzen dat groene stroom van windparken op zee opslaat met behulp van zeewater.

Twee bonte kalfjes genieten in de wei van de lentezon (foto: Ineke de Jong-Schrier uit Koudekerke)

Het weer:

Het belooft een zonnige lentedag te worden. De middagtemperatuur komt uit op 14 of 15 graden, in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen is 16 graden mogelijk. De oostnoordoostenwind is overwegend matig, kracht 4.