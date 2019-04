Voorschip van gezonken binnenvaartschip de Cardium wordt opgetakeld

Duikers hebben aan boord van het schip gezocht naar het lichaam van de 43-jarige Filipijnse stuurman. Daarbij werd zijn stoffelijk overschot niet gevonden. Toch gaat de politie ervan uit dat zijn lichaam nog wel aan boord is van het schip.

In tweeën gezaagd

Er is besloten om niet onder water verder te zoeken, maar eerst het scheepswrak te bergen. Het schip is in tweeën gezaagd. De voorste helft is nu naar boven getakeld. Op dit moment wordt het water uit het opgetakelde voorschip gepompt. Daarna wordt het daadwerkelijk uit het water gehaald.

Simone Vogel over optakelen gezonken binnenvaartschip

De voorbereidingen voor deze berging zijn eind vorige week gestart. Zo hebben duikers onder water kabels bevestigd. Wanneer de achterste helft van het schip wordt opgetakeld is onbekend.

Luchtfoto van berging gezonken binnenvaartschip (foto: Omroep Zeeland)

Het binnenvaartschip uit Rilland zonk zaterdagmiddag 9 maart rond 15.20 uur voor de kust van industrieterrein Vlissingen-Oost. Het binnenvaartschip had twee opvarenden. De 39-jarige schipper uit Rilland werd door de hulpdiensten uit het water gehaald. Van de tweede opvarende, de 43-jarige Filipijnse stuurman, ontbrak ieder spoor.

Zoektocht

Er werd een grootscheepse zoektocht opgezet. 's Avonds laat ging nog een duiker in opdracht van sleep- en bergingsbedrijf Multraship het water in om in en rondom het schip te zoeken. Het vermiste bemanningslid werd tot nu toe telkens niet gevonden.

Lees ook: