Ontslagen horecamedewerker gaat tekeer tegen werkgever en agenten

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

De politie kreeg rond 21.45 uur de melding dat de man na zijn ontslag weigerde te vertrekken. Toen de agenten arriveerden, brak er een vechtpartij uit tussen de ontslagen werknemer en zijn werkgever. En volgens de politie was er zo te zien eerder ook al gevochten, te merken aan de vernielingen in de zaak.

In de boeien geslagen

De agenten hebben de man in de boeien geslagen, al ging dat niet zonder slag of stoot. De gewonde agent is op het politiebureau door een GGD-arts onderzocht. Hij heeft vanwege de verwondingen aangifte gedaan tegen de 35-jarige Vlissinger. Ook de vertegenwoordiger van het horecabedrijf heeft aangifte gedaan en is onder doktersbehandeling gesteld.