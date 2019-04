Zoekactie naar vermiste persoon bij Zeelandbrug blijkt misverstand

Na de melding werden verschillende hulpdiensten opgeroepen, waaronder de KNRM, de brandweerboot van Stavenisse en de Search and Rescue (SAR) helikopter van de Kustwacht. Ook een vissersboot hielp mee bij de zoektocht.

In goede gezondheid

Een vrouw die aan de omschrijving van de vermiste persoon voldeed werd om 10.45 uur in goede gezondheid aangetroffen op land, vlakbij het zoekgebied. Volgens onderzoek van de politie was dit inderdaad de persoon naar wie werd gezocht. De zoekactie is daarna gestaakt.

Grootschalige zoekactie naar vermiste persoon bij Zeelandbrug (foto: HV Zeeland)