Duel VC Vlissingen verzet vanwege bekerfinale Groene Ster

Groene Ster (foto: Paul ten Hacken)

Voor VC Vlissingen komt dat goed uit, omdat Groene Ster uit Vlissingen op vrijdag 19 april de finale van de KNVB Beker zaalvoetbal speelt tegen FC Eindhoven. Enkele spelers van Groene Ster spelen op het veld bij VC Vlissingen, zoals Josimar Pattinama, Abdoe Abdenbi, Hicham El Kaddouri, Hoessein Bouzambou en keeper Karim Ben Sellam.

Doordat het duel van VC Vlissingen tegen IFC verzet is, kunnen de spelers uitgerust aan het duel beginnen. Het is voor VC Vlissingen een belangrijke wedstrijd, want de club strijdt tegen degradatie uit de Hoofdklasse van het zondagvoetbal.

Volgens VC Vlissingen wilde IFC eerst niet meewerken aan uitstel van het duel. VCV schakelde daarop de KNVB in die wel van mening was dat het duel naar een andere datum verzet moest worden. "Uiteindelijk ging IFC akkoord met zondag de 28e", aldus bestuurslid Peter Snaaijer van VC Vlissingen.