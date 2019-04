Onderzoeksraad stelt onderzoek in naar aanvaring op Westerschelde

De politie en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid gaan de toedracht van het ongeluk onderzoeken. De Onderzoeksraad is is de instantie in Nederland die onafhankelijk onderzoek doet naar de oorzaken van grootschalige ongelukken.

Volgens de politie kan dat onderzoek nog enkele weken in beslag nemen. Het gaat om een Zwitsers passagiersschip en een tanker, die iets na middernacht botsten. Het passagiersschip Viking Indun, dat riviercruises maakt, was vanuit Antwerpen op weg naar Gent, terwijl de tanker Chemical Marketer juist koers zette naar Antwerpen.

Fors beschadigd

Beide schepen raakten fors beschadigd, maar hebben geen lekkage, de beschadigingen zitten boven de waterlijn. De tanker was geladen met aardolie, die nu in de haven van Vlissingen uit het schip wordt gepompt.

Er waren 171 passagiers aan boord van de Viking Indun en het schip telt 44 bemanningsleden. Vijf opvarenden raakten bij de aanvaring lichtgewond. Een van hen, een bemanningslid, is meegenomen naar het ziekenhuis voor onderzoek, de overige vier gewonden werden aan boord behandeld.

Uitstapje

Inmiddels zijn alle passagiers van boord. Ze hebben aan wal ontbeten en zijn daarna met de bus naar Brugge vervoerd, voor het uitstapje naar die Belgische stad dat vandaag op de planning stond.

Veel van de opvarenden waren flink geschrokken van de aanvaring. Door de klap was een ravage in onder meer de keuken en restaurant van het schip ontstaan.

Even wakker

Al is de schrik niet bij iedereen even groot. Verslaggever Mark Rijk sprak enkele passagiers van het cruiseschip die weliswaar wel even wakker schrokken van de klap, maar daarna ze zich weer omdraaiden en gewoon verder sliepen.

Verslaggever Mark Rijk over gesprek met passagiers cruiseschip na aanvaring

Het is overigens niet het enige recente ongeluk met een cruiseschip van Viking Ocean Cruises. Zo kwam bijna anderhalve week geleden een cruiseschip van dat bedrijf in de problemen voor de kust van Noorwegen, toen tijdens een storm de motoren uitvielen.