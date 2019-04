1 april! Zo werden wij gefopt: een Middelburgse Ikea, orka's in de Oosterschelde en een festival op veerboot Beatrix

Om 10.00 uur vanochtend stonden we op de stoep van het Middelburgse stadskantoor. Op dat tijdstip zou namelijk de persconferentie beginnen. Een bijeenkomst waarin de pers vragen kon stellen over de nieuwe IKEA-winkel aan de woonboulevard in Middelburg. Het zou één van de grootste IKEA-vestigingen van Nederland worden én de bouw zou in oktober beginnen. Tenminste, dat stond in de uitnodiging.

De enige

Eenmaal binnen in het stadskantoor was er geen kip te bekennen. Iets wat we ook wel een klein beetje verwacht hadden, het bericht leek namelijk nogal onwaarschijnlijk. Maar goed, we namen het zekere voor het onzekere. Wethouder Johan Aalberts stond dan ook klaar met een gevulde koek en een kop koffie: "Haha, je bent de enige die er in getrapt is."

Wie de grap heeft bedacht? Geen idee, ik niet!" Wethouder Johan Aalberts, gemeente Middelburg

Geen idee

Toch was Aalberts of iemand anders van de gemeente Middelburg niet de grappenmaker. "Wij wisten van niks. Ik kwam de persuitnodiging tegen in mijn mailbox, maar had zelf niks verstuurd. Heb het toen toch maar in mijn agenda gezet, want straks komen er allemaal geïnteresseerden naar het stadskantoor voor de conferentie, maar is er niemand die ze opvangt! Maar wie de grap heeft bedacht? Geen idee, ik niet!"

Grappenmaker

Ondertussen heeft de grapjas zich gemeld bij de redactie. "Ik wilde een grap uithalen, en heb eigenlijk gewoon het persbericht van de IKEA naar Zaandam gekopieerd en er Middelburg van gemaakt", vertelt Ton de Witte grinnikend. De gemeente Middelburg liet weten dat er verder geen pers of geïnteresseerden kwamen opdagen voor de persconferentie.

Uitnodiging persconferentie IKEA in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Ton de Witte was met zijn IKEA-grap niet de enige grappenmaker. Meer Zeeuwen namen mensen in de maling vandaag. Middelburgs bedrijf Kippie deed dat met een vacature voor 65+ kipbezorgers, Lamb Weston in Kruiningen kwam met 'de Frietandel' en bij Van Westen in Goes kreeg je 'een gratis man in pak' bij het inleveren van een kledinghanger.

Zeezicht festival probeerde op Facebook haar volgers in de maling te nemen met de 'Koningin Beatrix veerboot'. Deze zou volgens het Facebookbericht exclusief voor het festival terug naar Breskens komen en het festival zou op de oude veerboot plaatsvinden. De volgers reageren enthousiast, maar of het waarheid is?

En ook restaurant De Heerenkeet in Kerkwerve grapte mee. "Tijdens werkzaamheden aan de stormvloedkering Oosterschelde, zijn een orka met haar kalf onder de drempels van schuif 21 gezwommen. Dit bericht ontvangen via de sluiswachter in het Toppershuis", meldde het restaurant vanmiddag op haar Facebookpagina. En daaronder ook een mooie gefotoshopte foto.

Gefotoshopte foto van De Heerenkeet met orka's in de Oosterschelde (foto: De Heerenkeet)