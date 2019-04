Mensen met autisme willen en kunnen werken, waarom zitten de meesten toch thuis?

Volgens Joli Luijckx van de Nederlandse Vereniging voor Autisme zorgen werknemers met autisme voor diversiteit in een bedrijf. "Veel mensen met autisme beschikken over positieve eigenschappen, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het vermogen om goed te kunnen analyseren. Ook hebben zij vaak waardevolle 'speciale' interesses, waar ze alles over weten. Daarnaast zorgen ze voor een betere werksfeer."

Uit onderzoek van het Nederlands Autisme Register blijkt dat er in Nederland zo'n 200.000 mensen een bepaalde vorm van autisme hebben. In Zeeland zijn dat er zo'n 4.000, waaronder 600 kinderen tussen de vier en zestien jaar. Van de 3.400 mensen van boven de zestien heeft 45 procent betaald werk. Dat zijn ruim 1.500 mensen. Dit betekent dat de overige 1.900 mensen thuis zitten, terwijl de meeste van hen wel aan de slag willen.

Geschrokken van cijfers

Werkgeversvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland is geschrokken van deze cijfers en vindt dat er een taak weggelegd is voor de Zeeuwse werkgevers. Volgens Cees Pille van van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging past dat ook helemaal in de participatie-wet. "De overheid heeft namelijk aangegeven dat er zo'n 100.000 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan moeten worden geholpen."

Inzetten voor deze doelgroep

Pille heeft wel het idee dat Zeeuwse ondernemers en werkgevers zich de laatste jaren steeds meer inzetten voor deze doelgroep. "Ik kan dit niet onderbouwen met cijfers, maar ik ken een aantal bedrijven die zich inzetten voor deze doelgroep. Zo weet ik dat Zeeland Refinery zich richt op het aannemen van mensen met een bepaalde vorm van autisme." Hij ziet ook de laatste jaren een kentering bij ondernemers en werkgevers. Volgens hem wilden bedrijven vroeger vooral zoveel mogelijk produceren en winst maken, zonder rekening te houden met het welzijn van werknemers of het milieu. Nu is het steeds meer een combinatie.

De uit Middelburg afkomstige Kees Meliefste heeft na een aantal afwijzingen sinds vorig jaar een baan. Hij werd aangenomen bij het bedrijf Your Surprise uit Zierikzee en is werkzaam op de it-afdeling. "Ik ben erg blij met m'n werk, het is ook uitdagend werk en het is fijn om deel uit te maken van de maatschappij." Volgens Kees gaan collega's niet anders met hem om. Hij krijgt wel een stukje begeleiding om structuur aan te brengen in zijn werkzaamheden. "Elke dag neem ik met met een directe collega de dag door. Wat zijn m'n taken, hoe plan ik m'n werkzaamheden, et cetera, et cetera."

Meerwaarde voor het bedrijf

Kees vindt dat meerdere werkgevers het voorbeeld van Your Surprise zouden moeten volgen. "Mensen met autisme hebben bepaalde voordelen die normale mensen niet hebben. En als die op een goede manier aansturing krijgen, kunnen ze van toegevoegde waarde zijn binnen een bedrijf." Technisch directeur Arne Timmerman van het bedrijf sluit zich hierbij aan. "Voor ons is het nooit een belemmering geweest om Kees aan te nemen. We kijken namelijk naar de capaciteiten en de persoonlijkheid. En met de juiste begeleiding functioneert Kees prima."

Aandacht voor autisme

Kees vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan dit thema. "Er zitten veel lotgenoten noodgedwongen thuis en dat vind ik jammer. Want die zitten niet thuis, omdat ze niet kunnen werken, maar die zitten thuis omdat ze niet goed worden begeleid en dat is heel spijtig."

Ook Timmerman vindt dat meerdere Zeeuwse werkgevers mensen met autisme een kans zouden moeten bieden. "Ik zie totaal geen belemmeringen. Je moet alleen wel bereid zijn om mee te denken en kleine aanpassingen te maken waar nodig is. Maar dan kan het zeer zeker een meerwaarde zijn voor je bedrijf."

Mensen met autisme willen en kunnen werken (foto: NVA)

Pille vindt ook dat iedere Zeeuwse werkgever zich zou moeten aansluiten bij het Charter Diversiteit. Dit is een intentieverklaring en richt zich voornamelijk op werkgevers. Ondertekenaars van het Charter Diversiteit laten zien dat zij zich serieus inzetten voor meer diversiteit op de werkvloer. Bedrijven kunnen zich inzetten voor verschillende vormen van diversiteit, waaronder culturele en etnische achtergrond, gender, leeftijd, LHBTI en mensen met een beperking.

Zeeland Refinery

Meer dan 170 Nederlandse bedrijven hebben het Charter Diversiteit inmiddels ondertekend. In Zeeland zijn dat behalve Zeeland Refinery, onder anderen Zeelandia en Omroep Zeeland. Zeeland Refinery zit ook in de werkgroep 'Diversiteit Loont' van het Antidiscriminatie Bureau Zeeland. Ze zijn ambassadeur en informeren andere bedrijven over deze doelgroep. Daarnaast begeleiden ze bedrijven die ook iemand uit deze doelgroep een kans wil bieden.