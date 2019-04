Nu ook in Zeeland: politiecontrole vanuit een touringcar

Nu ook in Zeeland: politiecontrole vanuit touringcar (foto: NOS)

In de rest van het land wordt al langer gecontroleerd vanuit touringcars op het mobiele gebruik achter het stuur. Al honderden bestuurders werden betrapt en kregen een boete. Het concept is simpel: in de bus zitten aan beide kanten spotters, zij houden nauwlettend in de gaten of iemand een telefoon in de hand heeft. Als dat zo is, wordt het kenteken meteen aan een volgauto doorgegeven. Ook wordt gezegd of de bestuurder met zijn linker- of rechterhand de met de telefoon bezig was.

230 euro

Andere politiekorpsen controleren al op deze manier. De bus wordt gevolgd door agenten in onopvallende auto's. Als vanuit de bus een overtreding wordt gezien, wordt dit aan de agenten doorgegeven, waarna zij een boete kunnen uitdelen.

De volgauto zet vervolgens de bestuurder aan de kant en deelt een boete van 230 euro uit.

De MONO-campagne breidt zich steeds verder uit (foto: MONO)

Het project sluit aan bij de landelijke verkeerscampagne tegen afleiding in het verkeer 'Rij Mono'. Het doel van de MONO-campagne is om fietsers en automobilisten tijdens het rijden geen sociale media te laten gebruiken. Dit kan onder andere door een speciale app te installeren die voorkomt dat berichten binnenkomen tijdens het sturen.

Ook de campagne tegen appen op de fiets is onderdeel van het MONO-project. Vanaf 1 juli 2019 is het verboden om te appen of bellen op de fiets. De boete daarvoor is even hoog als wanneer je een telefoon in de auto gebruikt: 230 euro.