In onbereikbaar Kats hebben ze liever het luchtalarm dan een NL Alert

Chris van de Kraan is zo'n inwoner zonder bereik. Hij woont in Kats. "Op de Golf van Thailand had ik meer ontvangst op mijn telefoon, dan in mijn woonplaats. We hebben al jaren geen bereik en dat is een probleem. NL-Alerts kunnen we niet ontvangen en 112 kunnen we niet bellen."

Vervanging luchtalarm

Minister Grapperhaus heeft bepaald dat de luchtalarmen het komende jaar in heel Nederland nog niet worden weggehaald. Dat komt omdat de vervangende optie, het NL-Alert, vooral bij de grensprovincies nog niet op de mobieltjes verschijnt.

In Kats is men daarom blij dat de luchtalarmen pas in 2021 verdwijnen. De dorpsraad stuurde een aantal brieven naar de gemeente Noord-Beveland. Frank Giljamse denkt namelijk dat het verbeteren van de mobiele bereikbaarheid in Kats te duur is voor de gemeente. Giljamse is voorzitter van de dorpsraad in Kats en wil verandering zien: "We stellen dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de veiligheid en dan kan het niet zo zijn dat er een financiële belemmering is."

Onhandig

Giljamse vindt het niet alleen gevaarlijk, maar ook onhandig dat Kats bijna niet telefonisch te bereiken is. Zo heeft hij samen met zijn vrouw een keer een bestelling laten bezorgen, maar vanwege het slechte bereik konden ze niet pinnen via een mobiel pinapparaat. Om de betaling toch te voltooien zijn ze, samen met de bezorger, een stukje uit het dorp gereden waar het ontvangst iets beter bleek te zijn en het pinapparaat wel werkte.