Tolhoek bewondert Van de Ven: 'Het is ontzettend zwaar, ik was in tien minuten helemaal kapot'

Mensen die weinig van motocross weten denken vaak dat de motor al het werk doen. Tolhoek weet dat het anders is. "Het is ongelofelijk en er zit zoveel power in zo'n motor. Ik ben er snel mee gestopt voordat ik iets zou breken", vertelt Tolhoek.

Oogontsteking

Tolhoek praat in De Derde Helft uiteraard ook over zijn eigen carrière en doelen. Hij kende een valse start van het seizoen door een flinke oogontsteking, maar is nu weer hersteld. "Ik ben de oogarts in Zeeland heel dankbaar, want het zag er op een gegeven moment echt heel slecht uit. Ik had aan beide ogen geen zicht, maar ben nu weer helemaal hersteld gelukkig.

Luik en Giro

De profrenner uit Yerseke kan zich nu dus weer volledig op zijn carrière richten. "Ik ga eerst nog op hoogtestage en dan rijd ik onder andere Luik-Bastenaken-Luik en de Giro. Geen Tour de France dit jaar nee. Maar dat vind ik niet erg. We gaan met een mooi doel naar de Giro", zegt Tolhoek die klassementsrenner Primoz Roglic gaat bijstaan in de Ronde van Italië.

De tafel van De Derde Helft van maandag 1 april (foto: Omroep Zeeland)

Nancy van de Ven

Nancy van de Ven begon afgelopen weekend aan het WK motocross voor vrouwen met de eerste wedstrijd in Valkenswaard. Ze won daar één manche en werd in de andere vierde, waardoor ze nu tweede staat in het algemeen klassement. Er volgen nu nog vier WK-wedstrijden en dan hoopt Van de Ven voor het eerst wereldkampioen te zijn. In De Derde Helft vertelt ze over die ambitie en over de rol die motocross speelt in de familie Van de Ven.

Voetballer Erwin Franse en zijn vader, oud-wielrenner Francois Franse (foto: Omroep Zeeland)

De andere gasten in deze uitzending zijn Francois en Erwin Franse uit Kwadendamme. Francois won als amateur zo'n vijftig koersen, waaronder twee keer de Omloop van de Braakman in Philippine. Erwin (21) is voetballer in de Derde Divisie bij GOES en maakt komende zomer de overstap naar Hoek. Met vader en zoon spreekt presentator Jan-Jaap Corré over hun band en hun sportieve prestaties.

