Ieder jaar bouwt deze kok zijn huiskamer om tot restaurant

Arkenbout is opgegroeid in de horeca, zijn ouders hadden een restaurant. "Op mijn tiende liep ik daar al over het terras, maar koken deed ik er niet", zegt Arkenbout. In zijn eigen woorden noemt hij de zaak van zijn ouders 'een luxe tierelantijn zaak'. "Dat vond ik te chic en in dit restaurant dat een beetje een ongeregeld zooitje is, kan ik wel gewoon mezelf zijn en in de zomer als het warm is in mijn korte broek staan grillen", vertelt Arkenbout.

Kringloopwinkel

In de serre heeft Arkenbout plek voor zo'n 45 mensen en opvallend zijn de verschillende stoelen waarmee het restaurant is ingericht. "Dat is heel lang niet zo geweest, maar ik vind dit leuk en informeel. Daarnaast valt het niet op als stoelen kapot gaan, want dan koop ik nieuwe en gaan de oude op de brandstapel", vertelt Arkenbout lachend. Hij haalt zijn meubilair bij de dichtstbijzijnde kringloopwinkel. "In oktober koop ik een bank en die breng ik maart weer terug. Op die manier heb ik eigenlijk nooit dezelfde inrichting en ieder jaar een andere woonkamer", aldus Arkenbout.

Chefkok DP Arkenbout maakt zijn gerechten voornamelijk klaar op de grill (foto: Omroep Zeeland)

Het restaurant is tot en met september open en daarna heeft Arkenbout het rijk weer voor zich alleen. "Ik vind het heel leuk en handig om het werk aan huis te hebben, maar daardoor wordt je wel continu geconfronteerd met het werk", zegt Arkenbout. "In het hoogseizoen komen mensen soms gewoon het terras oplopen en begrijpen dan niet dat ik gesloten ben en ook privacy wil. Eind september ben ik er daarom ook wel weer klaar mee. Dan kan ik opladen tot het maart is en opnieuw open ga", aldus Arkenbout.

