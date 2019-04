Minister: leefbaarheid in kustdorpen mag niet lijden onder woningverhuur aan toeristen

Burenoverlast door woningverhuur aan toeristen in Zeeuwse kustdorpen is onacceptabel, vindt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. "De bestemming van een vakantiepark is recreatief", schrijft ze in een antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA. "Woningen zijn om zelf in te wonen."