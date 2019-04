Minister kan zich frustratie over tunneltol goed voorstellen, maar schaft het niet af

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs)

Dat schrijft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in antwoorden op Kamervragen die zijn gesteld door PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. "De Westerscheldetunnel is de vervanging geweest van twee veren waarvoor ook moest worden betaald. Met de verbinding is de rest van Nederland voor Zeeuws-Vlamingen 24 uur per dag bereikbaar. De tolheffing is nodig om de Westerscheldetunnel financieel rond te krijgen."

Daarnaast wijst de minister erop dat door de tunnel de bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen heeft verbeterd. "De situatie is beter dan met de veerdiensten toen er specifieke vaartijden waren en men afhankelijk was van weersomstandigheden." Ook verwijst Van Nieuwenhuizen naar de verlaging van de tol die begin volgend jaar in gaat.

Tolheffing

Ook is er een plan dat toekomstige winsten en meevallers moeten worden gebruikt om de tunnel eerder tolvrij te maken. Nu loopt de termijn van de tolheffing nog tot 2033; dertig jaar na de opening van de Westerscheldetunnel.

