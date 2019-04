Gewonden na botsing bromfiets en snorfiets

Zowel de bestuurder van de snorfiets als zijn bijrijder raakten gewond. Het gaat om twee 18-jarigen, een meisje en een jongen. De bijrijder is naar het ziekenhuis gebracht, de bestuurder is met de ambulance naar huis gebracht. De 43-jarige bestuurder van de bromfiets bleef ongedeerd. De politie deed sporenonderzoek op het Jaagpad om te bepalen wat er precies gebeurd is.

Gedronken

Uit een blaastest bleek dat de 43-jarige bestuurder had gedronken. Hij is aangehouden. Het 18-jarige meisje uit Vlissingen is overgebracht naar het ziekenhuis, de jongen uit Middelburg is inmiddels thuis. De aangehouden Middelburger zal vandaag verder gehoord worden.