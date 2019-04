Vlissingse zet zich in voor afscheidsfotografie: 'De beelden kunnen later veel troost brengen'

Gwendolyn Pieters is gekozen als nieuwe voorzitter van het Nederlandse Collectief Van Afscheidsfotografen (foto: Omroep Zeeland)

Afscheidsfotografie - foto's maken tijdens de uitvaart of in de laatste levensfase - is nog niet zo gebruikelijk als bijvoorbeeld trouwfotografie, maar dat zou het wel moeten zijn, vindt Pieters. "We zouden graag zien dat bij ieder afscheid in ieder geval de afweging wordt gemaakt of mensen foto's willen of niet. Het is toch vaak een dag die je in een roes beleeft, de beelden erna kunnen zoveel troost bieden."

Een fotoreportage tijdens de laatste levensfase. "Met de hele familie ben ik een dag naar het bos geweest om ze vast te leggen.' (foto: Omroep Zeeland)

Het NCVA, waar zo'n 25 afscheidsfotografen lid van zijn, heeft dan ook als doel om afscheidsfotografie op de kaart te zetten. Volgens oud-voorzitter Gonnie Helfrich verschilt afscheidsfotografie niet zo veel van trouw- of geboortefotografie: "Alle drie draaien ze om het vastleggen van emoties. Op intense momenten, waarbij familie en vrienden dicht bij elkaar zijn en lief en leed met elkaar delen."

Gwendolyn Pieters vertelt over haar werk als afscheidsfotografe

Pieters kan zich daar helemaal in vinden. Ze doet nu ook nog bruiloften en geboortes, maar zou zich het liefst voor tachtig tot negentig procent toeleggen op afscheidsfotografie. "Het is enorm dankbaar werk. Je probeert de liefde tussen mensen vast te leggen, dat zien en voelen ze. En ze zien het later terug op de foto's."

Christie heeft uitgezaaide en ongeneeslijke eierstokkanker. Ze wilde graag een mooie herinnering van haar gezin voor als ze er niet meer is. (foto: Omroep Zeeland)

Dat is niet altijd makkelijk. ""Ik huil ook", zegt Pieters. "Ik heb wel een soort filter als ik aan het werk ben, maar er zijn momenten dat woorden of een muziekstuk je ineens raken. Dan laat ik een traantje en probeer ik me weer te focussen."