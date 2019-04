Op Palmzondag een relikwie processie in Koewacht, van 300 meter

Het relikwie, dat een blijvende plek krijgt in het altaar van de kerk in Koewacht, is een steen met resten van de apostelen Philippus en Jacobus, de naamgevers van de kerk. "Ik ben wel erg benieuwd wat er in die steen zit", zegt George van der Sijpt van de stichting Kerkbelang Koewacht. "Het kan een stukje bot zijn, of een tand, maar ook een haarlok. Niemand weet het."

Wat hij wel weet is dat zo'n relikwie in de kerk hoort. De kerk in het Vlaamse gedeelte van Koewacht is een paar jaar geleden gesloten vanwege terugloop van het aantal kerkgangers. De spullen die er nog stonden worden op Palmzondag overgedragen aan de open kerk in het Nederlandse gedeelte van het dorp. Daarom krijgt de steen 14 april een plaats in het altaar.

Processietocht

Daar hoort een hele processietocht bij. Tijdens die 300 meter lange tocht op 14 april begeleiden Vlaamse en Zeeuws-Vlaamse kerkgangers de overdracht van de relikwie steen tussen de twee dorpskerken in Koewacht. Het processiekruis, vaandels, lantaarns, palm, wijwater en wierook vormen ook een onderdeel van de processie stoet. De plaatselijke harmonie, de verenigde grenskoren, jongeren, misdienaars en acolieten nemen er ook deel aan.

Koewacht werd tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1914 gescheiden in twee delen: een Vlaams en een Nederlands deel. Tot die tijd stond er één kerk, maar omdat de Nederlanders die kerk niet meer konden bereiken, bouwden ze een tweede katholieke kerk. De Vlaamse kerk sloot enkele jaren geleden.

