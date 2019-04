Single moms: we zijn niet zielig, maar we hebben wel wat extra steun nodig

Bernadette Rombach is al tien jaar alleen met haar dochter Lot (10 jaar). Na de scheiding kwam er veel op haar af. "Ik moest op zoek naar een nieuwe woonplek, de zorg voor Lot kwam grotendeels op mijn schouders terecht en financieel had ik ineens veel minder te besteden."

Baan bleek lastig

Bernadette dacht dat ze makkelijk weer aan het werk kon gaan, maar dat viel tegen. "Mijn dochter was en is vaak ziek. Ik heb een paar keer een baan gehad, maar het bleek allemaal lastig te combineren. Ik heb ook geen familie in de buurt die voor opvang kon zorgen."

Dochter Lot is regelmatig ziek wat werken lastig maakt (foto: Omroep Zeeland)

Twee jaar geleden ging Bernadette Rombach op zoek naar lotgenoten, die vond ze op de op Facebookpagina van Single SuperMom. "Je hebt zo je problemen en wilt weten hoe anderen dat aanpakken. Op die groep kwam ik erachter dat er veel meer vrouwen zijn zoals ik. Dat gaf heel veel positieve energie."

Niet actief in Zeeland

Zo'n Facebookgroep is leuk, maar Bernadette kwam er al snel achter dat de Stichting Single SuperMom in Zeeland verder nog niet echt actief was. Ze besloot zich aan te melden als vrijwilliger en is sinds kort coördinator voor Zeeland.

Subsidie voor training

In januari organiseerde ze het eerste uitje voor moeders en hun kinderen naar een speelpark in Middelburg. Ze is nu bezig met een structurele subsidieaanvraag bij de gemeente Middelburg om onder meer een training te geven om alleenstaande moeders in hun kracht te zetten.

(foto: Omroep Zeeland)

Overigens krijgt de Middelburgse niet alleen maar positieve reacties op haar vrijwilligerswerk voor de Stichting Single SuperMom. "We zijn echt geen zielig clubje vrouwen dat alleen maar om meer geld vraagt. Maar we hebben wel wat extra steun nodig. Mensen hebben geen idee wat het is om een alleenstaande moeder te zijn."

Petitie

Begin maart boden Bernadette Rombach en een heleboel lotgenoten een petitie aan in de Tweede Kamer. Actiepunten zijn het creëren van meer mogelijkheden voor kinderopvang, verhoging van de bijstandsuitkering en meer mogelijkheden voor alleenstaande ouders om zich om te scholen.

Geen plaats voor een man

Of er ooit nog plaats is voor een man in het leven van Bernadette is de vraag. "Ooit zou ik dat wel willen, maar nu vind ik het wel even goed zo."

Wie het leuk lijkt andere Zeeuwse alleenstaande moeders te ontmoeten kan zich aanmelden op singlesupermom.nl.