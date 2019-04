Zeeland Wordt Wakker 2 april 2019: Single moms, relikwieën en Kamervragen

(foto: Omroep Zeeland)

Nee, ze zijn geen zielig clubje vrouwen die klagen over exen en alimentatie. Ze vinden wel herkenning en steun bij elkaar, vertelt Bernadette Rombach uit Middelburg. "Sinds ik actief ben bij Stichting Single SuperMom krijg ik zoveel positieve energie!"

Lees ook:

Dit is één van de relikwieën die naar Koewacht komt (foto: Omroep Zeeland)

Relikwieën

Op Palmzondag 14 april is er een relikwie processietocht in Koewacht. Van de al twee jaar gesloten Vlaamse kerk loopt de stoet naar de katholieke kerk in Koewacht met een aantal voorwerpen, met onder andere een relikwie tegel.

Lees ook:

(foto: HV Zeeland)

Tunnel tolvrij, minister vindt van niet

Het was al een groot issue bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. Bijna alle Zeeuwse politieke partijen zijn voor het afschaffen de tol voor de Westerscheldetunnel. Nu bemoeit ook de landelijke politiek zich met deze kwestie. Minister Cora van Nieuwenhuizen begrijpt dat Zeeuws-Vlamingen het vervelend vinden om tol te betalen, maar ze gaat het niet afschaffen.

Lees ook:

Minister Kajsa Ollongren (foto: ANP)

Kamervragen

Burenoverlast door woningverhuur aan toeristen in Zeeuwse kustdorpen is onacceptabel, vindt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. "De bestemming van een vakantiepark is recreatief", schrijft ze in een antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA. "Woningen zijn om zelf in te wonen."

Lees ook:

Tulpenveld langs de Hoogestraat in Clinge (foto: Edy van Vliembergen)

Het weer:

Het is vandaag bewolkt en er vallen vanaf de ochtend enkele buien. In de middag is het tijdelijk wat droger, daarna volgen nieuwe buien, soms ook pittige exemplaren, mogelijk met een klap onweer. Er staat een meest matige wind, die gedurende de dag draait van zuid naar west. Het wordt zo'n 12 graden aan zee tot 14 landinwaarts.