Drie Zeeuwen aangehouden voor diefstal in Roosendaal (foto: ANP)

Drie mannen uit Tholen en Sint Maartensdijk zijn vannacht opgepakt toen ze in Roosendaal een aanhanger probeerden te stelen. De politie kreeg rond 4:00 uur de melding dat er wat aan de hand was op een afgesloten terrein aan de Rozenvendreef.

De agenten gingen poolshoogte nemen. Op de kruising met de Zundertseweg controleerden de politiemensen een auto waarin de drie mannen zaten. De melder had een omschrijving van de dieven doorgegeven en hierdoor zagen de agenten dat deze mannen aan het signalement voldeden.

Gereedschap

Het drietal is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Het gaat om twee mannen van 19 en 20 uit Tholen en een man van 18 uit Sint Maartensdijk. Bij de mannen is gereedschap in beslag genomen.