Zeelandia Middelburg zet in op jeugd en stapt over naar zaterdagvoetbal

Zeelandia Middelburg speelt volgend seizoen waarschijnlijk in het zaterdagvoetbal (foto: Orange Pictures)

Vice-voorzitter Dick Anbeek van Zeelandia Middelburg over de stap naar het zaterdagvoetbal

Zeelandia Middelburg speelt op dit moment in de 2e klasse van het zondagvoetbal en is daarin de enige Zeeuwse vereniging. "Dat is op sportief vlak een belangrijke reden om over te stappen, maar ook financieel. Als we hoger willen gaan spelen moeten we fors geld investeren en dat past niet bij Zeelandia Middelburg", vindt Anbeek. "Blijven spelen in deze klasse met alleen maar Brabantse ploegen vinden we ook geen optie. Ook qua reiskosten is dat duur"

Zeelandia Middelburg is in 2001 ontstaan uit een fusie tussen de zondagclubs Zeelandia en Middelburg. Beide verenigingen hadden toen al een lange geschiedenis in het zondagvoetbal achter zich liggen. Vooral Middelburg vierde successen. Eind jaren '60 werd die vereniging drie keer landskampioen bij de amateurs.

Jeugd

De overstap naar de zaterdag maakt deel uit van de visie van de Middelburgse club voor de komende jaren. Daarin speelt de jeugd een belangrijke rol. "We willen investeren in trainers en faciliteiten op het gebied van jeugd. Dan gaat het niet alleen over onze prestatieve teams, maar ook de breedtesport moet beter. We krijgen weleens de kritiek dat er te weinig aandacht is voor onze lagere teams, maar die zijn ook heel belangrijk. Dat moet dus anders. Daarnaast willen we investeren in het damesvoetbal", aldus Anbeek.

Clubliefde

De investeringen in de jeugd hebben tot gevolg dat er ook de komende jaren weinig geld naar het eerste elftal zal gaan. Toch denkt Anbeek dat Zeelandia Middelburg in de toekomst weer op een behoorlijk niveau kan gaan spelen. "Dat willen we doen met spelers die zijn op gegroeid bij de club en daarom uit clubliefde graag in onze eerste elftal willen spelen."

Ze vinden het helemaal niet leuk, maar we gaan het toch doen" Vice-voorzitter Dick Anbeek van Zeelandia Middelburg

Direct overstappen

Aanvankelijk wilde Zeelandia Middelburg pas in het seizoen 2020-2021 overstappen, maar nu is besloten om dat komend seizoen al te doen. "Dat is op aandringen van een aantal selectiespelers. Anders voetballen we volgend jaar een seizoen voor niets. Overstappen betekent dat we in de 4e klasse moeten beginnen en daarom kunnen we maar beter gelijk door die zure appel heen bijten", zegt Anbeek. Volgens de vice-voorzitter zullen de meeste spelers Zeelandia Middelburg trouw blijven en dus op een beduidend lager niveau gaan voetballen. "Ze willen de club weer omhoog helpen. Dat we in de 4e klasse moeten beginnen vinden ze helemaal niet leuk, maar we gaan het toch doen."

GOES en VC Vlissingen

Op woensdag 17 april wordt bij Zeelandia Middelburg gestemd over de overstap naar het zaterdagvoetbal. Als het doorgaat heeft Zeeland buiten Zeeuws-Vlaanderen nog maar twee zondagclubs. Dat zijn derdedivisionist GOES en hoofdklasser VC Vlissingen. Die clubs hebben allebei ook een standaardteam in de competitie.

In Zeeuws-Vlaanderen speelt het grootste deel van de clubs nog wel op zondag. De enige zaterdagclubs onder de Westerschelde zijn Hoek, Terneuzense Boys, FC Axel, Zaamslag, Spui en Cadzand. Schoondijke maakt na dit seizoen de overstap.