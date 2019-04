Nieuwe tip over moord op Michaël ten Napel na uitzending Omroep Zeeland

De politie Zeeland/West-Brabant liet drie weken geleden in de nieuwsuitzending van Omroep Zeeland weten ervan overtuigd te zijn dat er mensen zijn die weten wie er betrokken is bij de moord op Michaël ten Napel in 2012 in Westdorpe. Tot op de dag van vandaag is de zaak niet opgelost.

De zaak van Michaël ten Napel staat op de coldcasekalender van dit jaar. De politie hoopt op die manier tips binnen te krijgen die tot oplossing van de zaak leiden. De kalender wordt verspreid in gevangenissen en tbs-klinieken.

De uit Rijen afkomstige Michaël ten Napel was vader van drie kinderen en had geen vaste woon- of verblijfplaats. In de tijd voor zijn dood hield hij zich veel op in Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de politie had Michaël ten Napel contacten in de drugswereld, maar het is niet duidelijk of hier het motief voor zijn gewelddadige dood ligt.

Feiten:

Maandag 2 juli 2012 is Michaël is voor het laatst gezien in een woning in Axel waar hij tijdelijk woonde. Hij is daar rond 21:00 uur opgehaald door iemand in een donkerkleurige Ford Ka met Belgisch kenteken. Later die avond belt hij een aantal keer het alarmnummer 112 met zijn telefoon vanuit de Kanaalzone bij Terneuzen.

Woensdagochtend 4 juli 2012 wordt het dode lichaam van Michaël ten Napel gevonden door wandelaars. Hij ligt in een sloot aan de Kapittelstraat in Westdorpe. Michaël is door geweld om het leven gekomen.

Een aantal maanden na de dood van Michaël wordt een 41-jarige man uit Sas van Gent aangehouden. Na twee maanden komt hij vrij wegens gebrek aan bewijs, hij is geen verdachte meer. Een uitzending van Opsporing Verzocht eind 2012 levert weinig tips op.