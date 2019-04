Transportsector wil verbreding van 'flessenhals' Deltaweg

Kronkelig deel van de Deltaweg bij Goes (foto: Huib Boogert uit Goes)

Het gaat onder meer om de Deltaweg (N256), tussen Goes en Zierikzee, die volgens de TLN niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. "Vanaf de A58 rijd je van 2x2 rijstroken naar een weg die overgaat in 2x1 rijstroken met verkeerslichten. Dit belemmert de doorstroming enorm", vindt Joost de Maat, regiovoorzitter Zuid van TLN.

'Beter voor economie en verkeersveiligheid'

Hij roept de formerende partijen voor een nieuw provinciebestuur op om serieus te kijken naar een verbreding van de Midden-Zeelandroute. Dat zou goed zijn voor de Zeeuwse economie en een bredere weg met ongelijkvloerse kruisingen zou bovendien beter zijn voor de verkeersveiligheid.

De Deltaweg is een van de drukste wegen van Zeeland. En volgens De Maat wordt het er in de toekomst alleen maar drukker. Zowel het vakantieverkeer als het goederenvervoer over die route neemt volgens hem toe.

Niet erg happig

Tot nu toe waren de provinciebestuurders niet erg happig op het verbeteren van de doorstroming op die weg. Daardoor zouden de Deltaweg en de Zeelandbrug dé doorgaande route worden tussen Rotterdam en de Westerscheldetunnel. Het provinciebestuur ziet die rol weggelegd voor de A58 en de A4.