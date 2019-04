Meeblèren met Dreadlock Holiday, Donna en The Wall Street shuffle: 10cc komt naar Vlissingen

10cc komt naar Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Mede-oprichter Graham Gouldman trad in februari van dit jaar al solo op met de akoestische gitaar in Middelburg. Blijkbaar heeft hij de smaak van te pakken als om optreden in onze provincie gaat, want met de huidige bezetting van z'n oude band 10cc doet hij volgend jaar Vlissingen aan.

Hits

10cc had in de jaren 70 hits als Rubber Bullets, I'm Not In Love, Donna, Dreadlock Holiday en The Things We Do For Love. De band werd in 1972 opgericht en bestond uit vier leden. Toen 10cc uit elkaar viel, hadden overige leden succes met andere projecten. Zo had het duo Godley & Creme hits als Cry en A Little Piece Of Heaven.

Na het uiteen vallen van 10cc vormde Gouldman in de jaren 80 samen met Andrew Gold het duo Wax. Zij hadden hits die nog steeds op de radio worden gedraaid, zoals Bridge To Your Heart en Right Between The Eyes.

Ondanks meerdere lijmpogingen kwam de band 10cc nooit meer serieus bij elkaar in de oorspronkelijke bezetting al werd er in 1991 een uitzondering gemaakt voor twee albums. Graham Gouldman heeft na zijn uitstapje met Wax wel nog jarenlang zijn best gedaan om 10cc in leven te houden, zij het met een band die slechts deels bestond uit de originele bezetting en deels uit wisselende muzikanten.

De bandnaam 10cc was jarenlang voer voor geruchten. De naam zou afgeleid zijn van de hoeveelheid sperma die vrijkomt bij zaadlozing: 9cc. Aangezien de bandleden zich net iets meer voelden dan de gemiddelde man, moest de naam 10cc worden. Dat verhaal is later ontkracht, de naam zijn zijn bedacht door de producer nadat die gedroomd had over een wereldberoemde band met de naam 10cc. Bovendien komt bij een zaadlozing gemiddeld 3cc sperma vrij en dus niet 9cc.

De huidige bezetting van 10cc stamt uit 1999. De band bevat sindsdien onder anderen Rick Fenn en Paul Burgess, die in de jaren '70 ook al in 10cc speelden. In die bezetting heeft de band verschillende tournees gedaan. Die bandleden zullen volgend jaar naar Vlissingen afreizen voor het optreden in het CCXL Theater. De band treedt in die periode ook op in acht andere theaters in Nederland.