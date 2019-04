Beschadigd cruiseschip mag weer varen, richting werf voor reparatie

Het cruiseschip Viking Idun lag aan de ketting na de aanvaring (foto: Omroep Zeeland)

Na de aanvaring werden beide schepen in Terneuzen ter inspectie aan de ketting gelegd. De tanker Chemical Marketer werd gisteren in de loop van de dag naar de haven van Vlissingen gesleept en moet voorlopig daar aan de kade blijven. Het schip is aan de zijkant opengereten door de aanvaring. Het gat zit boven de waterlijn, dus van lekkage is geen sprake.

De tanker, die aardolie vervoerde, ligt nu aan de kade in Vlissingen, waar het wordt leeggepompt. Pas daarna wordt het gerepareerd. "Dat gaat naar verwachting nog wel even duren", laat ILT-woordvoerder Ernst Koelman weten.

Lichtgewond

Door de botsing raakten vijf van de opvarenden van het passagiersschip lichtgewond. In totaal waren 171 passagiers en 44 bemanningsleden aan boord van de Viking Idun, die is vernoemd naar een godin uit de Noordse mythologie. De vakantiegangers werden gisteren met een bus naar Brugge gebracht.

ILT en de politie onderzoeken de aanvaring. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kondigde gisteren aan te starten met een verkennend onderzoek.

