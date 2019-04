Rest van de avond geen treinverkeer in groot deel van Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Tussen de stations Goes en Bergen op Zoom rijden geen treinen. NS meldt dat er door een gebroken bovenleiding geen treinverkeer mogelijk is, ProRail repareert de bovenleiding. NS verwacht dat er tot 23.45 uur geen treinen kunnen rijden.

Om reizigers te kunnen vervoeren zet NS stopbussen in tussen Bergen op Zoom, Rilland-Bath, Krabbendijke en Kruiningen-Yerseke. Snelbussen rijden er ook tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke Verwacht wordt dat de extra reistijd meer dan een uur bedraagt.

In eerste instantie meldde NS dat er overwegstoring was en dat reizigers vanaf 19.30 uur weer de trein konden pakken. Nu het om een kapotte bovenleiding blijkt te gaan, is er meer tijd nodig voor reparatiewerkzaamheden.