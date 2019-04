Binnenkort op Wikipedia: meer Zeeuwse weetjes

De bolus, het ringrijden, klederdracht en het dialect; dat kun je allemaal wel vinden in de online-encyclopedie. Maar volgens Germien Cox van Wikipedia Nederland staat er ook heel veel nog níét op. "Daarom maakten wij een lijst met Zeeuwse onderwerpen waarvan de informatie nog aangevuld kan worden, of onderwerpen waar nog geen informatie over is", vertelt Cox.

Ontbrekende informatie

En om die lijst in te vullen, gaat wat tijd overheen; zo is er bijvoorbeeld op Wikipedia geen informatie te vinden over 66 van de 117 verdronken Zeeuwse dorpen. En over sommige Zeeuwse landschappen is er nog helemaal niets geschreven, zoals de Vogelkreek en Landgoed Landlust. De komende twee weken mag iedereen informatie toevoegen aan deze lijst. "Zo kunnen we de Zeeuwse Wikipediapagina's toch compleet maken", aldus Cox.

Aanstaande zaterdag organiseert Wikipedia Nederland een schrijfmiddag. Je kunt dan met behulp van echte Wikipedianen aan de slag in het Zeeuws Museum. De online-encyclopedie hoopt met deze schrijfmiddag Zeeuwen op te trommelen die de 'informatiegaten' op de website op kunnen vullen.