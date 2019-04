Zeven populieren uit voorzorg gekapt bij oude begraafplaats Hoek

Bomenkap aan oude begraafplaats Hoek (foto: Anneke de Steur-Matthijsse)

Omdat de zeven andere populieren aan de rand van de begraafplaats aan de Begoniastraat mogelijk ook zijn verzwakt door zwamaantasting, heeft de gemeente Terneuzen besloten die te kappen. Vanmiddag stak een hijskraam boven het dorp, zodat de hoge bomen in stukken gezaagd konden worden. Ook de stronk van de boom die in maart omwaaide is weggehaald.

De gemeente kan op dit moment nog niet zeggen of er bomen terugkomen op de plek aan de rand van de oude begraafplaats. Een woordvoerder laat weten dat er nog niet over nagedacht is, omdat dit om een noodkap gaat.

