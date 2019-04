'Studenten kunnen in 2021 in het laboratorium'

Feestelijke opening HZ gebouw aan het Groene Woud, september 2018 (foto: Omroep Zeeland)

HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, Scalda en andere instellingen gaan in het laboratorium samenwerken met bedrijven en overheden op het gebied van water, energie en biobased/food. Gedeputeerde Harry van der Maas: "We gaan ons in het laboratorium onderscheiden door ons te richten op echte unieke, Zeeuwse onderzoeken."

Ingrediënten nog onbekend

De provinciebestuurder vergelijkt het met een keuken. "We bouwen een goede, moderne keuken en zorgen voor alle nodige apparatuur. Alleen wordt nu de vraag, wat gaat er in de pannen. Welke ingrediënten komen erin?"

De startdatum van september 2021 is belangrijk volgens Van der Maas. "We investeren er veel geld in, 12 miljoen euro. Dan moet het ook op die datum klaar zijn voor de studenten."

Het hele laboratorium gaat 20 miljoen euro kosten. Ook de HZ en andere instellingen leggen geld bij.

