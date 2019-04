'Geen gevaar voor Zeeland door lekkage munitiedepot bij Knokke'

Munitie op de zeebodem, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Onlangs bleek uit onderzoek dat uit een munitiedepot voor de kust van Knokke, met explosieven uit de Eerste Wereldoorlog, TNT is gelekt. In de vandaag gepubliceerde antwoorden van Gedeputeerde Staten staat onder meer dat de TNT-lekkage 'geen risico is voor de volksgezondheid'.

'Nauwlettend in de gaten gehouden'

Volgens de Zeeuwse provinciebestuurders worden de munitiestorten 'nauwlettend in de gaten gehouden' en zijn er 'geen aanwijzingen dat de problemen groter worden door roest'. Ook als het om het opruimen van munitiedepots in het algemeen gaat, blijken de provinciebestuurders niet erg happig. " Studies bij vergelijkbare situaties geven aan dat er meer risico is bij het bergen en verwerken van de munitie", schrijven ze.

De beantwoording van de vragen over de TNT-lekkage bij het munitiedepot voor de kust van Knokke komt naar buiten op de dag dat oud-visserijvoorman Jaap Geleijnse waarschuwt voor een ander munitiedepot, in de Oosterschelde. Volgens Geleijnse zijn de risico's van het ondergrondse munitiedepot veel te groot, en kunnen de gevolgen voor de visserij op de Oosterschelde 'desastreus' zijn als er iets misgaat.

