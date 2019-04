Motie van wantrouwen tegen wethouder Babijn in Sluis

François Babijn tijdens het lijsttrekkersdebat van Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De drie partijen hebben de indruk dat Babijn meer prioriteit geeft aan de provincie dan aan de gemeente Sluis, is te lezen in de motie. Behalve wethouder van Sluis is Babijn ook lijsttrekker voor Partij voor Zeeland in Provinciale Staten. Babijn zou -afhankelijk van de onderhandelingen- gedeputeerde kunnen worden.

Verkeerde keelgat

Het CDA, VVD en Nieuw Gemeentebelang vinden dat 'de werkwijze van de wethouder niet bijdraagt aan een constructieve werkwijze binnen de huidige coalitie'. Publieke uitingen van Babijn tijdens optredens in commissie- en raadsvergaderingen zijn de partijen die de motie indienen in het verkeerde keelgat geschoten.

De partijen willen wel dat de samenwerking tussen de vier fracties van de coalitie in Sluis -CDA, VVD, Lijst Babijn en Nieuw Gemeentebelang- wordt voortgezet en dat een eventueel ontslag van Babijn als wethouder geen gevolgen heeft voor het coalitieakkoord van de partijen in de coalitie.