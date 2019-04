De zon moet de gemeente Sluis aan schone energie helpen

Op andere plekken in Zeeland liggen al zonneparken (foto: Zeeland Refinery)

Er kwamen veel kritische vragen. Vooral over de plekken waar de zonneparken moeten gaan komen en hoe groot ze worden. Omdat het nog voorlopige plannen zijn, is er niets in beton gegoten, benadrukte wethouder Peter Ploegaert. Maar de gemeente heeft al wel wat locaties op het oog: bij het verdeelstation bij Oostburg zou een zonnepark kunnen komen van zo'n 20 hectare en bij de Hoofdplaatpolder zou er één kunnen komen van zo'n 8 tot 10 hectare.

2,5 procent van de totale oppervlakte

In de gemeente Sluis is maximaal 760 hectare aan zonneparken nodig, dat is 2,5 procent van de totale oppervlakte van de gemeente en ongeveer zo groot als 1400 voetbalvelden. "Dat valt best mee", aldus wethouder Peter Ploegaert. "Maar ik kan me voorstellen dat als zo'n zonnepark bij je huis in de buurt komt, je je daar zorgen over maakt." Volgens de wethouder neemt de gemeente daarom alle opmerkingen van inwoners mee in het maken van de definitieve plannen en worden er duidelijke afspraken gemaakt met de bouwers van de mogelijke zonneparken. "Dan weten we zeker dat er bijvoorbeeld bomen worden geplant die zo'n park aan het zicht onttrekken, zodat je niet ineens stukken natuur hebt waar je alleen tegen zonnepanelen aankijkt."

Ook zonnepanelen op huizen zouden een energiebesparing kunnen opleveren (foto: Omroep Zeeland)

Volgens onderzoeker Jacob van Berkel zijn zonneparken voor de gemeente Sluis de beste optie om over te stappen op groene energie. "Er zijn wel andere opties om energie op te wekken, maar die zijn ook afhankelijk van de beschikbaarheid van bijvoorbeeld water voor getijdencentrales. Die middelen zijn er niet in de gemeente Sluis, dus is de zon de beste, en voordeligste, optie voor de korte termijn." In de eerste plannen is gekozen voor een flink aantal kleine zonneparken, zodat er niet op één plek een heel groot park komt te liggen.

Zelf betalen

Volgens de onderzoeker en de wethouder kan de gemeente ook af met minder zonneparken, maar dat kan alleen als er energie wordt bespaard op woningen en bedrijven. "Door bijvoorbeeld muren en vloeren te isoleren, zonnepanelen op het dak te leggen en dubbel glas aan te brengen", aldus de wethouder. "Maar dat moeten de huiseigenaren wel zelf betalen en dat loopt in de papieren."

Als alle plannen doorgaan, kan over anderhalf tot twee jaar de eerste schop de grond in.