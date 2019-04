Zeeland wordt wakker: zonneparken, motie van wantrouwen en lekkende explosieven

(foto: Omroep Zeeland)

Zon moet Sluis helpen

Zonneparken, zonnepanelen op de daken en isolatie van oude huizen. Deze maatregelen neemt de gemeente Sluis om rond 2050 energieneutraal te zijn. Gisteravond mochten bewoners uit de gemeente hun mening geven over de plannen.

François Babijn tijdens het lijsttrekkersdebat van Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Motie van wantrouwen

De fracties CDA, VVD en Nieuw Gemeentebelang in de gemeente Sluis roepen wethouder Babijn op onmiddellijk op te stappen. De partijen hebben de indruk dat Babijn meer prioriteit geeft aan de provincie dan aan de gemeente. Donderdag is er een ingelaste raadsvergadering in Sluis.

Munitie op de bodem van de Oosterschelde, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Munitie Knokke

De lekkende explosieven voor de kust van Knokkezorgen niet voor gezondheidsrisico's in Zeeland. Het dagelijks provinciebestuur neemt dan ook geen maatregelen. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van 50PLUS

Feestelijke opening HZ 2 (foto: Omroep Zeeland)

Laboratorium

In september 2021 moet het Joint Research Centrum, het laboratorium voor mbo, hbo en wo, klaar zijn. Het laboratorium komt bij het nieuwe gebouw van de HZ aan het Groene Woud in Middelburg.

(foto: Omroep Zeeland)

Wikipedia Zeeuwser

Als het om Zeeland gaat, is er te weinig te vinden op internetencyclopedie Wikipedia. En dat moet veranderen, vindt nu ook Wikipedia Nederland. Zaterdag wordt een schrijfmiddag georganiseerd. Op deze manier hoopt de online encyclopedie Zeeuwen op te trommelen die de website van meer Zeeuwse informatie kunnen voorzien.

Strandhuis in Zoutelande (foto: Jerro Francke)

Weer

Vandaag laat de zon zich regelmatig zien, maar er kunnen ook enkele buien ontstaan. Daarbij is een kleine kans op hagel en een klap onweer. De zuidenwind is matig, windkracht 3 tot 4 en de temperatuur stijgt naar 10 graden. Daarmee is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen.