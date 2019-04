Buurtsuper moet Kats weer levend maken

Archief (foto: Omroep Zeeland)

Het winkeltje komt in dorpshuis De Vriendschap aan de Noordlangeweg. Het is een idee van de zeventienjarige Dimitri Nijsse uit Kats. "Ik liep in Kortgene, daar is het op zaterdag best druk. En in Kats is het een beetje dood. Toen dacht ik: we hebben een buurtsuper nodig, zo komt er weer eens iemand buiten. Ook is het handig, omdat hier veel ouderen wonen die niet meer zo mobiel zijn."

De buurtsuper is vanaf zaterdag drie keer per week open. Op dinsdag en donderdag tussen 16.00 en 18.30 uur, en op zaterdag tussen 10.00 en 12.30 uur. Betalen met een pinpas is niet mogelijk.

Dimitri Nijsse vond Kats een beetje dood