Weer geen treinen door overwegstoring

Foto: Felix Antheunisse (foto: Omroep Zeeland)

Gisteravond lag het treinverkeer ook plat. Tussen Goes en Bergen op Zoom reden toen geen treinen door een gebroken bovenleiding. Die storing was pas rond middernacht verholpen. Gisteren meldde de NS in eerste instantie dat het net als vanmorgen om een overwegstoring ging.

Een woordvoerder van ProRail meldt dat de monteur ter plaatse is. Hij kan nog niet zeggen hoe lang de storing gaat duren. Het advies aan reizigers is om de reisplanner in de gaten te houden.

Lees ook: