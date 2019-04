GOES haalt keeper Hoekman van Krabbendijke

Lorenzo Hoekman, hier namens Krabbendijke in actie tegen Zaamslag, keept volgend sezioen bij GOES (foto: Frans van Pagee)

Hoekman is sinds het seizoen 2015/2016 de doelman van Krabbendijke. Afgelopen seizoen promoveerde hij met de club naar de 2e klasse. Daarin strijdt Krabbendijke nu tegen degradatie.

Jonge spelers

GOES is de afgelopen weken actief op de transfermarkt en trekt met name jonge spelers aan. Eerder werden Ralph de Kok (Jong FC Dordrecht), Xander van der Poel (Kloetinge), Sjoerd Verhulst (Oostkapelle) en Sylvio Hage (Yerseke) aangetrokken.