Kernenergielobby vraagt Tweede Kamer om Borssele langer open te houden

De kerncentrale bij Borssele (foto: OZ)

Een Tweede Kamercommissie vergadert vandaag over elektriciteit. Tijdens de Klimaattafel Elektriciteit ligt een ingezonden stuk van lobbyclub Nucleair Nederland op tafel. In die club zijn onder andere kerncentrale EPZ en afvalopslag Covra verenigd. Ze pleiten voor het behoud van de kerncentrale in Borssele, volgens de huidige afspraken mag die tot 2033 openblijven.

De lobbyisten denken dat Nederland kernenergie juist in de verre toekomst ook hard nodig heeft. De vraag naar elektriciteit neemt toe door bijvoorbeeld elektrische auto's en warmtepompen. "Naast weersafhankelijke bronnen zoals zon en wind garandeert kernenergie een constante en regelbare stroom aan CO2-vrije elektriciteit, 24 uur per dag, zeven dagen in de week", staat in het stuk.

Nieuwe centrales

Ook pleit Nucleair Nederland ervoor dat naast het langer openhouden van de huidige centrale ook nieuwbouw overwogen wordt. Borssele zou dan in combinatie met eventuele nieuwe centrales 3000 megawatt moeten produceren, zo'n twintig procent van de totale Nederlandse stroomproductie.