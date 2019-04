Carla Schönknecht blikt terug: 'Mijn kleindochter heeft geschiedenis geschreven!'

Voordat ze gedeputeerde werd, werkte Carla Schönknecht in het toerisme. Ze was jarenlang directeur van de Zeeuwse VVV en volgde VVD-gedeputeerde Sjoerd Heijning op, die in 2012 onverwacht overleed. Haar installatie als provinciebestuurder moest een keertje over. De eerste keer, met kleindochter op de arm, stak ze de verkeerde hand op en zei 'Godallemachtig'. Schönknecht zegt daar lachend op terug te kijken op die episode. "Mijn kleindochter heeft geschiedenis geschreven."

Als gedeputeerde stak ze gelopen jaren veel tijd in dossiers als de opsplitsing van Delta, de havenfusie tussen Zeeland en Gent, de Kustvisie en de marinierskazerne.

Mariniers

Schönknecht moest de afgelopen jaren toezien hoe de Zeeuwse energiemaatschappij Delta - door de zogenoemde Splitsingswet - verplicht moest opsplitsen en gedeeltelijk moest worden verkocht. Het is de vraag of de banen van de verkochte bedrijfsonderdelen voor altijd in Zeeland zullen blijven. Daarnaast moet Zeeland knokken om de beloofde marinierskazerne binnen te halen. Schönknecht blijft ervan overtuigd dat dat definitieve besluit slechts een kwestie van tijd is en dat de mariniers absoluut naar Zeeland komen.

Bewondering

Schönknecht oogstte tot in Den Haag bewondering voor de Zeeuwse Kustvsie. Ze bracht daarvoor ruim 20 partijen in Zeeland bij elkaar; natuurorganisaties, politiek en ondernemers. Allemaal hebben ze hun handtekening gezet onder de Zeeuwse Kustvisie, waardoor er niet zomaar meer overal kan worden gebouwd aan de Zeeuwse kust en zoveel mogelijk rust en ruimte bewaard blijft.