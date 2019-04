Van Drongelen valt geblesseerd uit maar staat wel in halve finale

Rick van Drongelen viel geblesseerd uit tegen Paderborn. Zijn club HSV heeft wel de halve finale gehaald. (foto: ANP)

Van Drongelen ging na 26 minuten naar de kant met spierblessure. Op dat moment was het nog 0-0. Na rust trok HSV de wedstrijd naar zich toe via twee doelpunten van aanvaller Pierre-Michel Lasogga. De aard van de blessure van Van Drongelen is nog niet bekend. De halve finales van de DFB Pokal staan op 23 en 24 april gepland. Naast HSV heeft Red Bull Leipzig zich daarvoor geplaatst. Woensdag staan Bayern Munchen- FC Heidenheim en Schalke 04-Werder Bremen op het programma. Uit die wedstrijden komen de andere twee halve finalisten.

Belangrijke weken

Het is voor Van Drongelen en HSV te hopen dat de verdediger (20) snel weer fit is, want er komen cruciale weken aan voor de Noord-Duitse club. Naast de beker strijdt HSV voor promotie naar de Bundesliga. Met nog zeven wedstrijden te gaan staat de club van Van Drongelen op de tweede plaats in de Tweede Bundesliga. Die plek is aan het eind van het seizoen goed voor rechtstreekse promotie. Union Berlin, de nummer drie op de ranglijst, heeft vier punten minder.