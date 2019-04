Deense geschenkwoning krijgt vorm: ‘We hebben zelfs een matras uit de jaren 50'

Het Jeugdwatersnoodmuseum wordt een interactieve kinderroute door het museum. Onderweg leren de kinderen over de watersnoodramp, maar het museum wil ook dat ze beseffen dat Nederland nog steeds kan overstromen. De kinderroute moet half juni klaar zijn. Eén van de onderdelen: een Deense geschenkwoning, compleet met spullen uit de jaren 50.

Geschenkwoningen Met name de Scandinavische landen schonken behalve geld en hulpgoederen ook woningen aan de slachtoffers van de watersnoodramp. Deze zogenoemde 'geschenkwoningen' waren als het ware houten bouwpakketten. Hiervan staan er meer dan tweehonderd in Zeeland, waarvan tachtig op Schouwen-Duiveland.

De Deense geschenkwoning staat al enige tijd in het Watersnoodmuseum, maar werd de afgelopen jaren als expositieruimte gebruikt. In dik drie maanden tijd verzamelde het museum een complete inboedel. "Het is echt bijzonder wat we allemaal binnenkregen", zegt Liza de Bie van het Watersnoodmuseum. "We hebben bijvoorbeeld een heel bed met matras erbij ontvangen. Die mensen hadden er zelf jaren op geslapen en het daarna in hun woning bewaard."

Een Noorse geschenkwoning die na de watersnoodramp werd geplaatst. (foto: Omroep Zeeland)

Maar ook bloempotten, een radiator, kastdeuren, dekens, spelletjes, boeken, tafels en zelfs een ouderwetse kruimeldief zijn vanaf juni in de woning te bewonderen. De Bie: "Kinderen kunnen straks laatjes opentrekken of het deksel van een pan oplichten om te zien wat erin zit, het huis is helemaal compleet."

Rondleiding door de Deense geschenkwoning

Op dit moment wordt er nog druk geklust in de Deense geschenkwoning, die binnen in het museum in caisson 3 staat. Liza de Bie gaf ons een rondleiding om uit te leggen hoe het huis ingericht wordt, wandel je mee?