Oude spullen massaal naar Watersnoodmuseum gestuurd

Matrassen, een thermostaat, zeep, en een stuk of vijftig naaimachines. De actie die het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk opzette om een inboedel uit de jaren vijftig te verzamelen, is volgens het museum een groot succes. Met de verzamelde spullen wordt een Deense geschenkwoning ingericht, in de stijl van de jaren vijftig. Die woning gaat deel uitmaken van het nieuwe Jeugdwatersnoodmuseum.