Zoover: voor de één een vloek, voor de ander een zegen

Zoover is, met 50 miljoen bezoeken per jaar, een grote speler in de wereld van beoordelingssites. Volgens sommige onderzoeken baseert 90 procent van de mensen die een vakantie uitzoeken zich op de reviews van dergelijke websites.

Minicamping Boogaard bij Zoutelande profiteert al jaren van de gewoonte van vakantiegangers om vooraf op beoordelingssites te kijken. De camping grossiert in hoge beoordelingscijfers en werd in 2014 zelfs landelijk nummer 1 bij de Zoover Awards.

Persoonlijke aandacht

Eigenaar Adrie Boogaard denkt dat de persoonlijke aandacht die bij het kleinschalig kamperen hoort de doorslag geeft bij het invullen van een goede review. Maar hij denkt ook dat de grotere kampeerplekken en het altijd schone sanitair ervoor zorgen dat zijn cijfers hoger uitvallen dan bij een grote camping. Boogaard vindt een goede review belangrijk en denkt dat het hem klandizie oplevert, maar kan dat niet cijfermatig onderbouwen.

De erelijst van minicamping Boogaard (foto: omroep zeeland)

Het valt op dat bij een aantal grotere campings de waardering gemiddeld veel lager uitvalt. Camping Waterpark Veerse Meer krijgt het laagste gemiddelde cijfer, namelijk een 3,5. De commentaren zijn niet van de lucht: 'Rampplek', 'Een grote vergissing', 'Walgelijk' en 'Verschrikkelijke puinhoop!', zo klinken de titels van de reviews.

En ook over camping Duin en Strand in Scharendijke is niet iedereen tevreden. De camping komt daarom uit op een 4. Eigenaar Gerard Cobussen ligt er niet wakker van: "Er komen hier zeven- tot achtduizend jongeren per seizoen en die kun je niet allemaal tevreden houden. Degenen die hier met een rotgevoel weggaan roepen bij de uitgang al: 'We zien je wel op social media!', waarna ze een vreselijke review invullen."

Vastzitten in eigen gelijk

Hij heeft geen idee of een slecht cijfer hem geld kost. "Ik kan aan mensen die niet naar onze camping komen, ook niet vragen of ze dat doen vanwege een slecht cijfer op Zoover. Ik denk niet dat ik erbij inschiet, maar zeker weten doe ik het niet."

Cobussen maakt geen gebruik van de mogelijkheid bij Zoover om te reageren op de commentaren. "Deze mensen zitten zo vast in hun gelijk, net als ik trouwens, dat het geen zin heeft om er op in te gaan."

Roompot reageert op iedere review. (foto: omroep zeeland)

Daar is Jorin Bijl, manager parks van Camping Hof Domburg, dat tot de Roompot behoort, het niet mee eens: "Wij gaan het gesprek met onze gasten op Zoover aan omdat we op die manier erachter kunnen komen hoe we verbetering aan kunnen brengen."

Van alle Roompot-campings is Hof Domburg wel een beetje het zorgenkindje volgens Bijl, omdat de andere parken wel ruime voldoendes scoren. Een op handen zijnde renovatie moet de de score gaan verbeteren.

Verschil in volume

Over het verschil tussen de cijfers van grote campings en minicampings op Zoover denkt Bijl het volgende: "Zonder minicampings en hun product te kort te willen doen; het verschil in volume speelt hierbij een grote rol. Het is eenvoudiger om met 25 plaatsen intensief en goed contact te houden met gasten, dan op een camping waar soms tot 7.000 gasten verblijven."

