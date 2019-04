'Depressie moet bespreekbaar worden gemaakt'

Bijeenkomst in Goes over depressies (foto: ANP)

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen of instanties die zich bezighouden met preventie en behandeling van depressies. "We richten ons op mensen die weten wat er speelt en die in staat zijn om het thema binnen hun instantie op de agenda te krijgen", zegt Marja van Bon van het Trimbos Instituut. Volgens Van Bon kan er nog veel gewonnen worden op het gebied van het voorkomen van depressies. "De focus moet meer komen te liggen op de personen zelf. Niet alleen kijken naar de oorzaak van de depressie, maar vooral naar hoe de patiënt in het leven staat."

Een depressie kenmerkt zich door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. Patiënten kunnen gedurende lange tijd last hebben van de ziekte. Tot de klachten behoren onder andere slecht slapen, hoofdpijn, duizeligheid en een gebrek aan energie.

Psycholoog Huibrecht Boluijt vindt het goed dat er dit soort bijeenkomsten worden georganiseerd. "Het probleem wordt groter. Dan is het hoog tijd om de koppen bij elkaar te steken." Boluijt vindt dat het taboe dat er op mentale aandoeningen rust, moet worden aangepakt. "Fysieke problemen worden geaccepteerd, mentale vaak niet. Terwijl mentale problemen ook bij het leven horen."