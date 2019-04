Vlissingen met de handen in het haar: situatie in jeugdzorg en WMO desastreus

De situatie in de Jeugdzorg en de WMO is desastreus. Dat zegt de Vlissingse wethouder Albert Vader. De gemeente heeft de afgelopen jaren 3,5 miljoen euro in moeten leveren. Vader krijgt binnenkort een ondersteuningscommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, op bezoek. Die gaat Vlissingen helpen om te kijken hoe met minder geld toch goede zorg kan worden verleend in de Jeugdzorg en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).