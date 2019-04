Jan Piet is altijd op zoek naar de mol

In een natuurgebiedje bij Kamperland, waar ontelbaar veel molshopen zijn, markeert Bekker met stokjes door hem geselecteerde molshopen. Hiervan gaat hij de komende tijd de hoogte meten want hij wil weten hoe snel de molshopen door weer en wind afvlakken. "Ik ben gewoon nieuwsgierig, niemand heeft dat nog onderzocht. Ik wil maat en getal", zegt hij terwijl hij de hoogtemeter instelt.

Jan Piet Bekker is gefascineerd door de mol (foto: Omroep Zeeland)

Neeltje Jans is te ver voor de mol

Had hij niet in plaats van huisarts bioloog moeten worden? "Dan had ik nu waarschijnlijk niet meer het geduld gehad om dit soort onderzoeken te doen", lacht hij. Bekker onderzocht hoe mannetjes-mollen de vrouwtjes benaderen om te paren. En ook waar mollen in Zeeland voorkomen. Vrijwel overal, behalve in versteende gebieden, en ook niet op Neeltje Jans. "Daar is hij nog niet, de dammen zijn een te grote barrière voor ze."

Een mol kan 25 kilo aan grond per dag omhoog werken. Een mol zit constant in de 'gym'" Jan Piet Bekker, mollen onderzoeker

In al die jaren heeft Bekker slechts zes levende mollen gezien. Ook een keer door er zelf een te vangen, met een pompval. In dit filmpje legt Bekker uit hoe die werkt:

Ze graven als waterpoloërs

Bekker wil echt alles weten over mollen. Daarom woog hij ook het gewicht van molshopen. "Een mol weegt honderd gram. Het dier kan per nacht makkelijk 5 molshopen van 5 kilo naar boven werken. Een mol zit constant in de 'gym. En mollen graven op precies de manier zoals waterpoloërs zich door het water maaien. Omdat mollen maar vrij kort zonder eten kunnen, graven ze zoveel, op zoek naar voedsel. Ze eten voornamelijk regenwormen."

Jan Piet Bekker over zijn fascinatie voor de mol