Twee aanhoudingen na ruzie in woning Rilland

De melding van de ruzie in de Reigersbergstraat kwam bij de politie om 15.15 uur, laat een woordvoerder van de politie weten aan HV Zeeland. Verschillende politie-eenheden werden op pad gestuurd. Ook een ambulancedienst werd opgeroepen en vanuit Amsterdam werd een traumahelikopter opgeroepen.

De helikopter kon onderweg weer omdraaien, de ambulancedienst is wel ter plaatse gekomen. De twee betrokkenen hoefden niet naar het ziekenhuis gebracht te worden, maar moesten wel met de politie mee naar het bureau in Goes.

Eén van de mannen werkte mee bij de arrestatie, de ander verzette zich onderweg naar de politiewagen. Hij moest worden geboeid. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de ruzie is.