Goes beloont ruim zeshonderd mantelzorgers met 75 euro

Zorg (foto: Pixabay)

Met het geldbedrag wil Goes haar waardering uitspreken voor de mantelzorgers in de gemeente. Wethouder André van der Reest laat in een persbericht weten dat mantelzorgers vaak langdurig en onbetaald zorg van een ander vragen. "Vaak kiezen de mantelzorgers er niet direct voor, maar overkomt het hen, omdat ze een emotionele band met de zorgvrager hebben. Dat maakt de mantelzorgwaardering extra bijzonder."

Ook vorig jaar konden inwoners van de gemeente Goes de waardering aanvragen voor hun mantelzorger. Toen werd dat 659 keer gedaan, dit jaar staat de teller op 619. De waardering kon tot 31 maart aangevraagd worden.