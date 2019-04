Zorgen over opvang tienermoeders na sluiting opvanghuis

De fractie van SGP-ChristenUnie in Goes wil kijken of er met andere gemeenten een opvanghuis voor tienermoeders opgezet kan worden. De fractie maakt zich zorgen, omdat enige opvanghuis in Zeeland, Huize Verder in Hulst, stopt. "De sluiting van het enige opvanghuis is dus een stap terug", laat de partij weten aan het college.